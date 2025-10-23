В Липецкой области запретили съемку атак БПЛА и военных объектов

Подобные запреты ранее уже ввели в некоторых регионах России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Запрет на фото- и видеосъемку применения и последствий применения БПЛА, мест дислокации подразделений Министерства обороны РФ и правоохранительных органов, а также на публикацию этой информации в СМИ и интернете введен указом губернатора Липецкой области. Документ, подписанный исполняющим обязанности губернатора Александром Рябченко, официально опубликован в четверг.

"Запретить <….> фотографирование, видео- и (или) киносъемку на территории Липецкой области: применения и последствий применения беспилотных летательных аппаратов; применения и последствия применения средств (систем) противодействия беспилотным летательным аппаратам (в том числе средств (систем) противовоздушной обороны и радиоэлектронный борьбы; мест нахождения (падения) беспилотных летательных аппаратов, мест поражения объектов с использованием таких аппаратов; средств (систем) противодействия беспилотным летательным аппаратам (в том числе средств (систем) противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы", - говорится, в частности, в указе.

Также документ запрещает фотографировать и снимать места расположения и временной дислокации сил и средств Минобороны РФ и правоохранительных органов, места расположения военной инфраструктуры, средств ПВО и РЭБ, сооружений систем связи, сооружений и систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, мостов и других критически важных объектов.

Одновременно указом запрещается публикация перечисленной выше информации в средствах массовой информации и интернете. Запрет не распространяется на деятельность органов публичной власти РФ и на официально опубликованную ими информацию в СМИ и средствах массовой коммуникации, включая интернет.

История вопроса

19 июня оперативный штаб Липецкой области принял решение запретить публикацию информации о применении на территории региона средств ПВО, беспилотных летательных аппаратов и других специальных средств, позволяющей определить их тип, место нахождения и запуска, траекторию полета, а также установить факт поражения, оценить характер нанесенных повреждений и ущерб объектам, расположенным на территории региона.

25 сентября Облсовет Липецкой области утвердил изменения в Кодекс региона об административных правонарушениях, позволяющие ввести административные штрафы за нарушение запрета на публикацию этих данных. Гражданам придется заплатить от 1 до 3 тыс. рублей за первичное нарушение и от 4 до 5 тыс. - за повторное; должностным лицам - от 20 до 30 тыс. и от 40 до 50 тыс. соответственно; юридическим лицам - от 50 до 100 и от 150 до 200 тыс. рублей.

Из текста опубликованного 23 октября указа следует, что вводится запрет не только на публикацию, но и на сам факт подобной съемки. Подобные запреты ранее уже ввели в ряде регионов РФ, в частности в Краснодарском крае, Ростовской области и Республике Марий-Эл.