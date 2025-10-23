АСИ и регионы России разработали более 1 тыс. решений в сфере семейной политики

Агентство и Минздрав также продолжают развивать совместную программу мотивационного анкетирования и формирования рекомендаций для беременных, сообщила генеральный директор Светлана Чупшева

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с регионами РФ работают над поддержкой семьи, рождаемости и многодетности. Такое сотрудничество АСИ ведет уже с 22 регионами, благодаря чему удалось разработать более 1 тыс. конкретных решений, сообщила генеральный директор агентства Светлана Чупшева по итогам Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, участие в котором принял президент РФ Владимир Путин.

"Огромный потенциал развития семейной и демографической политики видим на уровне регионов. Агентство работает уже с 22 регионами: проводим проектно-аналитические сессии, анализируем местное законодательство, меры и совместно вырабатываем конкретные предложения по донастройке. Совокупно разработано уже более 1 000 конкретных решений. Пакеты подобных решений адаптируются под особенности каждого региона", - написала она в своем Telegram-канале.

Чупшева подчеркнула, что АСИ совместно с Минздравом РФ также продолжают развивать совместную программу мотивационного анкетирования и формирования индивидуальных рекомендаций для беременных женщин, которой совокупно уже воспользовались более 380 тыс. женщин, а за прошлый год более 40 тыс. беременностей удалось сохранить. "Для сбережения нашего народа каждое управленческое решение должно оцениваться с точки зрения влияния на семьи", - добавила она.

Глава АСИ также напомнила, что агентство проводит в регионах просветительские интенсивы по развитию готовности молодежи к семейной жизни. "Президент подчеркнул, что особое внимание необходимо уделять укреплению традиционных семейных ценностей, и это неотъемлемая составляющая нашей работы - <…> развиваем подходы семейноориентированности - от школы до поликлиники, от кадров до визуального просемейного оформления пространств", - написала она.