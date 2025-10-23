В храме под Смоленском воссоздадут утраченные фрески Рериха

Это сделают с помощью мультимедийной проекции, сообщила директор Смоленского государственного музея-заповедника Тамара Орлова

Редакция сайта ТАСС

СМОЛЕНСК, 23 октября. /ТАСС/. Композиция уникальной росписи "Царица Небесная на берегу реки жизни", выполненной художником Николаем Рерихом, будет восстановлена в Храме Святого Духа во Фленове Смоленской области с помощью мультимедийной проекции. Об этом ТАСС сообщила директор Смоленского государственного музея-заповедника Тамара Орлова.

"В рамках реставрационных работ планируется реализовать масштабный проект по проецированию на стены в алтарной части храма уникальной росписи "Царицы Небесной" Николая Рериха. К сожалению, фрески были утрачены, так как в советское время храм использовался не по назначению (в нем располагался склад для зерна - прим. ТАСС). Однако сохранились эскизы Рериха и черно-белое фото 1914 года с изображением этой росписи, они послужат основой мультимедийного изображения", - сообщила руководитель учреждения.

Она отметила, что композиция, которую предстоит воссоздать, является "сложной и полной символики". Так, в соответствии с замыслом Рериха, Царица Небесная - это Матерь мира, которая помогает понять неким путникам, где добро, а где зло.

В музее напомнили, что в 2017 году в храме реставрировали уникальную смальтовую мозаику "Спас Нерукотворный", выполненную по эскизу Николая Рериха и установленную над входом в храм в 1912 году. "В настоящее время храм полностью закрыт на реставрацию, которую планируется осуществить в течение двух лет - до конца 2027 года. Будут проведены работы по внешнему контуру храма и кровли, в том числе гидроизоляции фундамента, устройству дренажной системы и пароизоляции кровельного покрытия", - сообщила директор музея.

О Храме Святого Духа

Храм Святого Духа строился с перерывами с 1900 по 1905 год во Фленове для учащихся сельскохозяйственной школы, созданной меценаткой и просветительницей княгиней М. К. Тенишевой, рядом с ее усадьбой Талашкино. Работы над храмовыми фресками продолжались до 1914 года, завершить их помешала Первая мировая война.

Уникальная церковь соединяет в себе традиции древнерусской архитектуры с веяниями модерна. В настоящее время храм, как и весь Историко-архитектурный комплекс "Теремок", входит в состав Смоленского государственного музея-заповедника.