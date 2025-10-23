В Дагестане число происшествий с бытовым газом снизилось более чем в 1,5 раза

Таких результатов удалось достичь, в частности, благодаря усиленному контролю со стороны руководства республики, сообщил гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Ризван Мурадов

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 23 октября. /ТАСС/. Количество чрезвычайных происшествий, связанных с бытовым газом в Дагестане, снизилось почти на 60%. Об этом ТАСС сообщил гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Ризван Мурадов.

"С начала текущего года в Дагестане зафиксирован 21 инцидент, связанный с бытовым газом, включая хлопки газовоздушной смеси в домах и случаи отравления. Это на 58% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года",- сказал собеседник агентства.

По его словам, снижения числа происшествий удалось достичь благодаря усиленному контролю со стороны руководства республики, эффективной работе газовых служб и повышению сознательности населения.

"Для обеспечения безопасности необходимо не реже одного раза в год проводить техническое обслуживание газового оборудования. Для этого следует заключить договор на обслуживание с газовой службой. Регулярный профессиональный осмотр позволяет своевременно выявлять неисправности приборов и предотвращать возможные утечки газа",- добавил Мурадов.