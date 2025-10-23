В ГД призвали обязать родителей хулиганов сидеть с ними на уроках

Авторы считают, что срок обязательного сопровождения может устанавливаться школой в разумных пределах от нескольких дней до нескольких недель

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым направили письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением ввести норму, наделяющую школу правом обязать родителей присутствовать вместе с ребенком на уроках, если он систематически грубо нарушает дисциплину. Документ есть в распоряжении ТАСС.

По словам депутатов, у школ имеется ограниченный набор рычагов воздействия на таких детей. Меры дисциплинарного взыскания также весьма ограничены: по закону школа может объявить замечание или выговор, а отчисление ученика возможно лишь в исключительных случаях (для учащихся старше 15 лет). Кроме того, нередки случаи, когда родители агрессивного школьника игнорируют замечания, своим бездействием поощряя его неадекватное поведение, а школа при отсутствии сотрудничества с их стороны зачастую бессильна повлиять на ситуацию, отметили депутаты.

"В целях усиления ответственности родителей и повышения эффективности профилактики травли считаем необходимым ввести норму, наделяющую школу правом обязать родителя присутствовать вместе с ребенком на уроках при зафиксированных повторных случаях грубого нарушения дисциплины (буллинга, травли одноклассников, агрессивного поведения)", - указано в письме.

Авторы считают, что срок обязательного сопровождения может устанавливаться школой в разумных пределах от нескольких дней до нескольких недель - в зависимости от тяжести и частоты проступков ученика. Родитель, присутствуя на уроках рядом с ребенком, берет на себя ответственность лично следить за его поведением и мгновенно реагировать на любые проявления агрессии, подчеркнули парламентарии.

"Решение о сопровождении должно приниматься только педагогическим советом или специальной комиссией школы. <…> Решение должно быть коллегиальным и официальным с обоснованием его необходимости", - указано в запросе.