Путин: помощь попечителей РГО открывает возможности для самореализации

Результаты деятельности Русского географического общества, его востребованность и авторитет это только подтверждают, отметил президент

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Помощь попечителей Русского географического общества (РГО) открывает российским ученым самые широкие возможности для успешной профессиональной и творческой самореализации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета РГО.

"Ваша помощь открывает нашим ученым, энтузиастам самые широкие возможности для успешной профессиональной и творческой самореализации. И результаты деятельности Русского географического общества, его востребованность и авторитет это только подтверждают", - указал Путин.

Президент еще раз поблагодарил всех членов попечительского совета РГО, отметив, что ранее уже сделал это в ходе выступления съезде общества.

"Но еще раз хочу повторить: многие из вас уже много лет помогают РГО в организации исследований и экспедиций. Поддерживают выставки, фестивали, издание книг и съемки документальных фильмов. Все те позитивные и содержательные начинания, которые помогают людям лучше узнать родную страну, ее многоликую культуру, традиции, историю России. Применять свои знания, опыт, талант в стоящих, полезных, созидательных делах", - продолжил глава государства.

Путин уточнил, что сегодня на заседании съезда состоялись выборы его президента. "Но это лишь одна из задач съезда - выборы руководящих органов, формирование на ближайшие годы. Самое главное - реализация планов, но это во многом будет зависеть от собравшихся за этим столом - от вас, уважаемые попечители", - отметил он.

По словам президента, необходимо еще раз обратить особое внимание на просветительские проекты РГО, связанные с популяризацией и изучением культурно-исторического и природного наследия страны. "С обеспечением доступности для широкой аудитории, для молодежи, детей наследия самого географического общества", - добавил он.

Помощь проектам

Глава государства уточнил, что содержательных, ярких идей у РГО всегда достаточно. "И рассчитываю, что ваша помощь конкретным проектам Русского географического общества и дальше будет только преумножаться. Вместе с тем, уверен, и вы можете рассчитывать на Русское географическое общество как на надежного партнера в реализации и ваших инициатив: и деловых, и благотворительных", - указал Путин.

Президент, обращаясь к членам попечительского совета, отметил, что давно знаком с каждым из них. "И знаю точно, мне известно хорошо, что каждый, практически каждый из тех, кто находится в этом зале, от души, от сердца многое делает по так называемой благотворительной стезе, на этой стезе работает. У каждого интересные очень начинания, интересные, яркие, сам иногда с удовольствием знакомлюсь с результатами вашей работы", - пояснил он.

Русское географическое общество может просто подсказать, где наиболее интересные, значимые темы для совместной работы, резюмировал российский лидер.