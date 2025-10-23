Львова-Белова будет проводить встречи для восстановления родительских прав

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка рассказала, что первая такая встреча прошла 23 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова будет проводить встречи с семьями, которым нужна помощь в восстановлении родительских прав. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Первая встреча в новом формате прошла в четверг. На ней очно и дистанционно разбирали ситуации из Республики Коми, Амурской, Владимирской, Калининградской и Новосибирской областей.

"Продолжим проводить такие встречи [с семьями, которым нужна помощь в восстановлении и отмене ограничения в родительских правах] - вместе с регионами", - написала детский омбудсмен.