Вьетнам участвовал в телемосте "На пути к освобождению ЛНР"

Редакция сайта ТАСС

ХАНОЙ, 23 октября. /ТАСС/. Вьетнам присоединился к международному телемосту "На пути к освобождению ЛНР". Участие в мероприятии, трансляция которого была организована в Русском доме в Ханое при поддержке посольства России, приняли более двух десятков журналистов, представителей экспертных кругов и иностранных дипломатических миссий, в том числе Китая, Малайзии, Индонезии и Лаоса.

"Состоявшаяся в формате ВКС встреча имеет большое значение для углубления понимания гражданами Вьетнама текущей ситуации на Украине и позиции России", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель представительства Россотрудничества во Вьетнаме Владимир Мурашкин. Он напомнил, что пристальное внимание общественности в республике неизменно привлекали встречи с послом по особым поручениям МИД РФ Родионом Мирошником и документальные фотовыставки о преступлениях киевского режима.

В рамках телемоста, объединившего экспертов и представителей более чем 30 стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, был представлен объективный анализ происходящих на Украине с 2014 года событий - от истоков конфликта до современных вызовов. Участники обсудили защиту мирного населения, судьбы детей Донбасса и глобальные инициативы, направленные на поиск справедливого и устойчивого мира.