В Киево-Печерской лавре будут учить менеджменту и маркетингу

Telegram-канал "Лавра Live" назвал происходящее "духовным обнищанием"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. "Академия лидеров культуры" заработает в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщила пресс-служба одноименного национального заповедника в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Академия лидеров культуры: старт уникальной образовательной программы на базе Киево-Печерской лавры. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" приглашает специалистов культурной сферы присоединиться к Академии лидеров культуры - образовательному проекту, созданному при поддержке Минкульта. Инициатива призвана поддержать специалистов культурных институтов в стремлении получить новые знания и навыки", - говорится в релизе.

Программа академии "состоит из восьми учебных модулей, охватывающих ключевые направления развития современной культурной сферы". Это, в том числе, проектный менеджмент, управление культурными проектами, маркетинг, публичное администрирование.

Telegram-канал "Лавра Live" уже назвал происходящее "духовным обнищанием": "Лавра - не офис и не площадка для "академий лидеров культуры". Она - сердце украинского православия. Когда святыню превращают в декорацию для очередного "образовательного проекта", это означает одно: духовная миссия лавры больше не интересует тех, кто ее захватил".

В марте 2023 года музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" в одностороннем порядке разорвал договор аренды с канонической Украинской православной церковью (УПЦ). Затем инвентаризационная комиссия Минкультуры Украины при содействии полиции сменила замки, захватила и опечатала корпуса лавры. В августе того же года суд признал законными расторжение аренды и претензии властей на имущество монастыря. УПЦ оспорила это решение.

После этого для посетителей закрыли вход в Нижнюю лавру, а также запретили студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться на территории лавры, а раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) начала проводить праздничные службы в главном храме лавры - Успенском соборе. В декабре 2024 года один из киевских рестораторов устроил кулинарное шоу в Трапезной церкви Киево-Печерской лавры.