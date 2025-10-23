РГО предложило провести олимпиаду школьников БРИКС по географии

Глава общества Сергей Шойгу отметил, что недружественные страны заблокировали участие российских школьников в международной олимпиаде по географии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) предлагает провести олимпиаду по географии среди школьников стран БРИКС и других дружественных стран. Об этом заявил глава РГО Сергей Шойгу на заседании попечительского совета общества в Государственном Кремлевском дворце.

"Если Вы поддержите, то предлагаю совместно с министерством просвещения и другими коллегами восстановить справедливость и организовать международную олимпиаду школьников БРИКС и дружественных стран по географии", - сказал Шойгу, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину, который является председателем попечительского совета РГО.

По его словам, ранее недружественные страны заблокировали участие российских школьников в международной олимпиаде по географии. При этом одним из поводов могла стать поддержка школьников со стороны РГО.

При этом у РГО есть опыт сотрудничества со странами БРИКС. В 2024 году всеми странами объединения было поддержано предложение РГО по проведению международного праздника День географа.