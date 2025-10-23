В Дагестане на территории госпиталя открыли бюсты погибших военных медиков

В церемонии открытия приняли участие статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева и глава региона Сергей Меликов

МАХАЧКАЛА, 23 октября. /ТАСС/. Бюсты военных медиков, погибших при исполнении служебного долга, открыли на территории нового военного госпиталя в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана.

"В память о тех, кто спасал ценой собственной жизни: при новом военном госпитале в Дагестане открыли бюсты военным медикам. В церемонии открытия Аллеи Героев приняли участие статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева и глава региона Сергей Меликов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди почетных гостей - родные погибших медиков, которым вручили бюсты-миниатюры в память о близких. "Профессия военного медика не всегда заметна, но мы прекрасно понимаем, что без них - тех, кто работает в штурмовых отрядах, на переднем крае, кто оказывает помощь в ближайшем тылу, - было бы гораздо сложнее, в том числе осуществлять лечение раненых и больных на последующих этапах эвакуации. Очень важна первая медицинская помощь, важно спасти человека именно в первые минуты после получения ранений и травм. И я считаю, что госпиталь, где продолжается лечение в том числе спасенных нашими военными медиками бойцов, - самое достойное место, где мы можем почтить их память", - приводит пресс-служба слова Меликова.