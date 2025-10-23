"Герофарм": затраты на лечение пациентов с ожирением в РФ составляют около 150 млрд в год

Генеральный директор фармацевтической компании "Герофарм" Петр Родионов отметил, что фармацевтические компании воспринимают эту проблему как серьезную и ищут пути решения ее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Порядка 150 млрд рублей в год тратится в России на лечение пациентов с ожирением, такие цифры привел на одной из сессий конгресса "Национальное здравоохранение" генеральный директор фармацевтической компании "Герофарм", заместитель председателя Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Петр Родионов.

"Мы провели исследование совместно с Центром экспертизы контроля качества медицинской помощи и оценили, какие минимальные прямые затраты несет государство ежегодно на лечение пациентов с ожирением. Это около 150 млрд в год", - рассказал он, отметив что существуют и косвенные затраты, которые возникают при утрате трудоспособности, преждевременной смерти и в связи со снижением экономической активности - также несколько сотен миллиардов рублей в год.

По данным Минздрава РФ, к 2030 году число людей, страдающих ожирением, может достигнуть 1 млрд. В России в 2024 году 2% населения страдали ожирением - порядка 3 млн человек. Более 300 тыс. людей в год преждевременно умирают из-за осложнений, связанных с ожирением, отмечается в исследовании компании "Герофарм" и Центра экспертизы.

По словам Родионова, фармацевтические компании воспринимают эту проблему как серьезную и ищут пути решения ее. Так, "Герофарм" планирует в ближайшие пять лет выпустить от пяти до семи препаратов против ожирения и диабета в разных лекарственных формах. Фармацевтическим компаниям очень важно участвовать не только в создании лекарств, но и в информационных программах. "Я уверен, что фармбизнес будет участвовать в больших долгосрочных кампаниях, при возможности влиять на контент", - добавил он.

Еще один способ борьбы с ожирением - специальная маркировка продукции, сигнализирующая о рисках, которые несут некоторые компоненты для здоровья человека и могут привести к ожирению, рассказал Родионов. Он привел в пример маркировку продукции в других странах. Это "черные метки" в Чили и схожая система в Мексике (о высоком содержании калорий, сахара, соли, насыщенных и трансжиров), а также "Nutri-Score" во Франции и "Health Star Rating" в Новой Зеландии (комплексная оценка состава). Речь идет не о запрете, а об осознанном выборе пациента, когда он начинает понимать, что эти продукты, которые лежат на полках, несут какие-то факторы риска, объяснил он.