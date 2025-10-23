Премии Русского географического общества получили 13 проектов

В номинации "Лучший туристический проект" победил музей "Атом"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Музей "Атом", медико-географический атлас России "Факторы риска онкологических заболеваний", выставка о Новодевичьем монастыре и еще 10 проектов получили премии Русского географического общества (РГО), передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения, которая проходит в Государственном Кремлевском дворце.

"В номинации "Лучший туристический проект" победил музей "Атом". Это самый молодой научно-технологический музей страны и мира, где об атомной энергетике говорят простым языком. У музея три подземных и четыре надземных этажа, где разместились пять экспозиций с 1,7 тыс. экспонатов: от макета советской атомной бомбы РДС-1 до рубки первого в мире атомного ледокола "Ленин" и модели атомного дирижабля", - говорится в материалах премии.

Лучшим научным проектом признан медико-географический атлас России "Факторы риска онкологических заболеваний". Атлас впервые обобщает обширную информацию о природных и антропогенных предпосылках и факторах риска злокачественных новообразований, связанных с окружающей средой, демографической ситуацией и образом жизни населения. В доступной форме рассказывается о региональных особенностях распространения онкопатологий в России, тенденциях заболеваемости и смертности в XXI веке, а также об основных направлениях профилактики злокачественных новообразований.

"Лучший историко-культурный проект - выставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории". Выставка представляет собой ценнейшее собрание Новодевичьего монастыря из фондов Исторического музея - вкладов и личных вещей представителей великокняжеского и царского домов, фресок и икон, барочных иконостасов конца XVII века, уникальных памятников лицевого шитья. Оказываясь на выставке, посетитель смог окунуться в аутентичное пространство, дополненное визуальными образами, позволяющими "считывать" эпоху, такими как праздничная церковная процессия и пасхальный колокольный звон, лаконичные формы "келий", связанных с историей заточения в монастырских стенах царевен Милославских и историей монастыря в XIX веке", - считают в РГО.

В номинации "Лучший образовательный проект в области географии" победил геоинформационный портал "Россия - от моря до моря". Это электронная энциклопедия о морском наследии, представляющая собой интерактивную карту с затонувшими судами морского и воздушного флотов, навигационными знаками, памятниками культуры, фортификационными сооружениями. Портал содержит информацию о более чем 9 тыс. объектов. Воспользоваться мультимедийным порталом, работающим на отечественном программном обеспечении, можно в любой точке мира бесплатно.

"Лучший природоохранный проект - "Снежный барс - живой символ Западного Саяна". Для спасения группировки ирбиса в 2018-2019 годах при поддержке РГО был осуществлен первый в мире международный эксперимент. В Саяно-Шушенский заповедник выпустили самца и самку, которых привезли из Таджикистана. Это позволило спасти группировку, которая оказалась на грани гибели, и придать ей статус устойчивой. Всего благодаря реализации проекта за шесть лет численность ирбиса в заповеднике увеличилась с одной до 12 особей. За это время самки принесли девять котят.

Фильмы, спецприз и детский проект

Лучшим документальным фильмом признана лента "Территория привязанности". Фильм представляет собой документальное исследование о проблеме привязанности. Герои проекта - ученые, энтузиасты - пытаются разработать методы для бесконтактного изучения и спасения диких животных. Задача людей - уметь при спасении направлять свои действия на адаптацию животных к дикой среде, если каким-то образом возникла проблема привязанности.

Спецприз РГО также получил фильм "Огненный лис". В 2020-2022 годах авторы проекта наблюдали за жизнью нескольких семей анадырских лисиц в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Было проведено три экспедиции общей продолжительностью 26 месяцев. В фильм вошла история трех лет жизни одной особи - лиса Ветра. Авторы смогли проследить изменения характера и поведения героя: как Ветер родился самым слабым лисенком, однако выжил при нападении медведя, пережил зиму, завоевал любовь красавицы Лавы и снова встретился с медведями.

"Лучший фильм-путешествие - "Привет, пап. Автомобильное путешествие через Россию". Фильм рассказывает об одиночном путешествии продолжительностью четыре месяца, во время которого автор совершил восхождение на Эльбрус, сплав по Катуни, путешествие по Алтайским горам, к Чарским пескам и многое другое. Повествование построено в формате обращения к отцу и рассказа ему о своих приключениях", - рассказали в РГО.

Лучшим детским проектом стала игра по изучению истории родного края "Моя родная Пензенская земля". В ней содержится информация об исторических, культурных, этнографических, природных и территориальных особенностях Пензенской области. Игра рассчитана на двух-шестерых игроков в возрасте от 7 до 12 лет.

Лучший иностранный проект о России - "Я знаю тебя, Россия". Проект объединяет несколько инициатив: выставка "Миклухо-Маклай: Россия в Океании", исторические маршруты и авиационные рекорды. В рамках инициативы проходят просмотры документальных фильмов и встречи с участниками исторических авиационных событий. В проекте участвуют Россия, Армения, Панама, Куба.

Кроме того, специальный приз "Друзья без границ" получили три победителя: сербский телесериал "Культуриста в России", трехсерийный документальный фильм "Зима с хантами" и проект "Советские специалисты в Харбине (1951-1960 годы)", который посвящен сохранению научного наследия советских ученых, внесших значительный вклад в развитие науки, образования и культуры в Харбине - городе, символизирующем дружбу России и Китая.

О премии

Премия РГО - престижная награда за достижения в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. Это успешно воплощенные в жизнь проекты - научные исследования, экспедиции, новаторские идеи в области образования и просвещения, научно-популярные фильмы, телевизионные и издательские проекты. Подать заявку на получение премии РГО могут граждане или организации из любой страны мира. Главное условие - представляемый проект должен быть посвящен России.