Губернатор Югры Кухарук представил сенаторам приоритетные проекты региона

По словам главы автономного округа, присутствующие члены Совета Федерации в частности ознакомились с планами реконструкции международных аэропортов Ханты-Мансийска и Нижневартовска

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 октября. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук представил членам Совета Федерации во время их поездки по региону проекты, требующие содействия федеральных органов власти. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Представили коллегам проекты автономного округа, требующие содействия со стороны федеральных органов власти. Прорабатываем включение приоритетных для Югры объектов в проект постановления Совета Федерации "О государственной поддержке социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". Этот документ - реальный механизм, позволяющий привлечь целевое федеральное финансирование на решение актуальных задач в субъектах страны", - написал он.

По его словам, сенаторы в частности ознакомились с проектами реконструкции международных аэропортов Ханты-Мансийска и Нижневартовска. "Реконструкция аэродромной инфраструктуры, как и ремонт трасс федерального значения, критически важны для обеспечения транспортной доступности всего региона. Работа в этом направлении находится на особом контроле управленческой команды автономного округа", - подчеркнул губернатор.

Кухарук отметил, что на выездной встрече присутствовали члены Совета Федерации - председатель комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко и первый заместитель председателя комитета Владимир Городецкий.