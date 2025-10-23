Около 18 тыс. детей из Смоленской области отдохнули в оздоровительных лагерях в 2025 году

На отдых и оздоровление детей было выделено более 130 млн рублей, сообщил глава региона Василий Анохин

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Около 18 тыс. детей из Смоленской области получили оздоровительный отдых в 191 санатории в регионе в 2025 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Василий Анохин.

"В Смоленской области в этом году для юных смолян работала 191 организация отдыха и оздоровления детей, в которых отдохнули почти 18 тысяч ребят", - написал он.

По информации Анохина, в 2025 году в оздоровительных лагерях побывали более 470 детей из семей участников СВО, для 100 детей была впервые проведена специальная профильная смена. Кроме того, 100 детей приняли из подшефного Мангуша Донецкой Народной Республики. "Выполнялся ремонт зданий и внутренних помещений в детских лагерях, обновлены детские игровые площадки. На отдых и оздоровление детей было выделено более 130 млн рублей", - сообщил Анохин.