В ОП поддержали идею ограничить международную связь на стационарных телефонах

член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров отметил,, что мошенники стали чаще обманывать россиян через такие телефоны

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Предложение об ограничении международной связи на стационарных телефонах своевременно и необходимо, так как злоумышленники стали все чаще обманывать россиян через такие звонки. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Общественная палата Российской Федерации поддерживает введение данной инициативы. Социальная инженерия и ранее использовалась злоумышленниками при звонках через стационарные телефоны", - сказал Машаров, комментируя соответствующее предложение депутатов Госдумы. По мнению председателя комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского, это необходимо для борьбы с телефонными мошенниками.

Машаров привел в пример случай из своей практики, когда гражданин пенсионного возраста передал антиквариат, представляющий ценность после общения с "сотрудниками" правоохранительных органов по стационарной связи. "Такая модель хищения средств более затратная, так как мошенники должны обязательно включать в эту схему "сотрудника", а по факту курьера, которому передаются данные денежные средства, драгоценности, дорогостоящие книги, антиквариат", - сказал Машаров.

Он также предупредил, что сейчас идет массовый обзвон мошенниками по стационарным номерам. "Пожилым людям не стоит реагировать на такие звонки, надо сразу сообщать о подобного рода ситуациях", - сказал Машаров.