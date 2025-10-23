Семью из Ярославской области наградили медалью ордена "Родительская слава"

Речь идет о многодетной семье Божковых из Борисоглебского округа

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Многодетная семья Божковых из Борисоглебского округа Ярославской области удостоена медали ордена "Родительская слава", соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев.

"Семья Божковых из Борисоглебского округа удостоена государственной награды. Указ о вручении медали ордена "Родительская слава" подписал президент России Владимир Владимирович Путин. Федор Никитович и Мария Владимировна воспитывают шестерых детей и являются авторами уникальной педагогической системы", - написал Евраев.

Федор Никитович руководит Ивановской школой, Мария Владимировна в ней преподает. Семья помогает развивать систему образования и воспитания на селе. Ученики Божковых регулярно становятся победителями олимпиад и конкурсов.

В сельской школе учатся все дети Божковых. Старшая дочь Анна окончила школу с золотой медалью, сейчас она студентка вуза, донор. Девушка участвует в волонтерских миссиях в Донбассе, является волонтером в Главном клиническом военном госпитале им. Бурденко. Дочь Евдокия - активистка Движения первых, Феврония увлечена академическим вокалом и кондитерским искусством, Мария и Сергей отлично учатся и развиваются в творчестве и спорте, второклассница Татьяна сочиняет стихи.

"Божковы активно участвуют в добровольческой деятельности, поисковых экспедициях, патриотических мероприятиях, творческих конкурсах. Поздравляю супругов и их детей с заслуженной наградой и благодарю за пример крепкой и дружной большой семьи", - отметил Евраев.

По словам губернатора, правительство региона последовательно поддерживает многодетные семьи - расширяются меры социальной помощи, улучшаются жилищные условия, создается комфортная среда для образования и развития.