Ветераны СВО прошли реабилитацию в паломническом центре под Псковом

В программе духовной и психологической поддержки участвуют пять регионов

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 23 октября. /ТАСС/. Первыми участниками программы духовной и психологической поддержки в новом паломническом центре при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре стали ветераны специальной военной операции (СВО) из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Мурманской и Псковской областей вместе с членами своих семей. Этот уникальный реабилитационный центр, первый такого рода в России, начал работу месяц назад и уже принял участников специальной военной операции из разных уголков Северо-Западного федерального округа, сообщила пресс-служба полпреда президента в СЗФО по итогам поездки полпреда Игоря Рудени в Псковскую область.

"С примером не только медицинской, но и духовной, социокультурной реабилитации ветеранов специальной военной операции и членов их семей полномочный представитель ознакомился в паломническом центре на базе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Этот первый в России паломнический центр начал работу ровно месяц назад и рассчитан на круглосуточное пребывание 38 человек. Очень важно, что центр принимает не только псковичей. Так, первыми программу духовной и психологической поддержки прошли ветераны из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Мурманской и Псковской областей и члены их семей", - отмечается в сообщении.

Вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым Руденя осмотрел специализированные помещения для реабилитации, оборудованные современной аппаратурой для психологической коррекции. Особое внимание было уделено спортивному залу и творческой мастерской, адаптированным для нужд маломобильных граждан. Центр рассчитан на круглосуточное пребывание 38 человек и предлагает комплексный подход к реабилитации. Паломнический центр для ветеранов СВО и членов их семей открылся в рамках реализации программы благотворительного фонда "Христианское милосердие". Особое внимание в центре уделяется духовной поддержке ветеранов боевых действий, так как его деятельность будет вестись по благословению и под покровительством Русской православной церкви.

Ведерников подчеркнул, что помощь участникам СВО в регионе оказывается системно. На базе филиала фонда "Защитники Отечества" работает Ресурсный центр поддержки, а в муниципалитетах действуют социальные координаторы. За время работы фонда было успешно решено 99% из 45 тысяч поступивших обращений.

В рамках визита обсуждались и вопросы социально-экономического развития области и реализации национальных проектов, а также ход реализации региональной кадровой программы "Герои земли Псковской", которая направлена на подготовку компетентных управленцев из числа участников СВО. Специально для Псковской области РАНХиГС разработала образовательный блок, охватывающий государственное управление, экономику, региональные особенности и современные технологии.