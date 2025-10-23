В Белоруссии могут появиться sim-карты для детей

Они позволят контролировать предоставляемый контент

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Власти Белоруссии планируют разработать специальные sim-карты для несовершеннолетних, которые позволят контролировать предоставляемый контент. Об этом сообщил старший прокурор по особым поручениям управления Генеральной прокуратуры республики по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Роман Сидоренко.

По его словам, которые приводит агентство БелТА, по инициативе ведомства на заседании национальной комиссии по правам ребенка в июне 2025 года был утвержден комплекс мер по обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних в интернете.

"В рамках этого комплекса предусмотрено создание специальных детских тарифных планов или детских sim-карт, а также внедрение рекомендаций по предпочтительному использованию таких продуктов несовершеннолетними", - пояснил он. Вопрос появления детских sim-карт находится в проработке, добавил Сидоренко.

Старший прокурор напомнил, что существуют детские тарифы, однако технически невозможно установить, является ли абонент несовершеннолетним.

При этом он отметил, что без системы государственного контроля за пребыванием детей в интернете довольно сложно обеспечить их безопасность.

"Поэтому идея была продумана таким образом, что эти детские тарифные планы или sim-карты будут при регистрации ребенка в сетях мобильного оператора указывать на то, что конкретно этот абонент является несовершеннолетним. Это позволит операторам и провайдерам выставлять определенные фильтры на контент и техническими способами запрещать установку на мобильное устройство определенных приложений", - подчеркнул Сидоренко.

По его мнению, если идея будет реализована, это поможет обеспечить более высокую защиту детей в интернет-пространстве.