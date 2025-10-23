В Ленобласти появится новое подразделение противовоздушной обороны

Губернатор региона Александр Дрозденко отметил, что подразделение "БАРС-47" получит необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Военизированное подразделение "БАРС-47", главными задачами которого станут защита и контроль неба, создадут в Ленобласти. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в официальном Telegram-канале.

"Министерство обороны России поддержало инициативу создания в Ленобласти военизированного подразделения "БАРС-47". Наш регион вошел в число первых, где появится такая структура", - говорится в сообщении.

На первом этапе планируется принять 105 человек. Дрозденко отметил, что подразделение получит необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы.

"Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать Родину - теперь уже здесь, на территории Ленинградской области", - добавил Дрозденко.