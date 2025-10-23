В Петербурге в ЦВЗ "Манеж" стартует фестиваль "Архитектон"

Мероприятие продлится девять дней

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Больше 120 лекций, мастер-классов и круглых столов в области архитектуры, а также выставка, интерактивное пространство для детей и многое другое ждет широкую публику на девятидневном фестивале "Архитектон" в Центральном выставочном зале "Манеж" в Петербурге. Как отметил в беседе с ТАСС президент Санкт-Петербургского союза архитекторов заслуженный архитектор РФ Владимир Григорьев, в этом году впервые к фестивалю подключилась Ленинградская область.

"Главный результат этой выставки - знакомство с архитектурой Петербурга/Ленинграда, повод поговорить об архитектуре, возможность для любых людей любых возрастов, интересующихся архитектурой, поучаствовать в этой дискуссии. Я считаю, что через призму архитектуры люди должны смотреть на мир: это совершенно особый вид жизни общества, который всегда сопровождал его с самых ранних этапов его развития. Архитектура есть зеркало общественной жизни", - сказал Григорьев.

Центральным событием фестиваля станет вручение одноименной премии "Архитектон", которая не только поощряет лучшие архитектурные произведения, созданные петербургскими бюро за последние два года, но и привлекает внимание общества и лидеров индустрии к выдающимся примерам современной архитектуры. В конкурсе принимают участие более 190 заявок. Среди номинаций - реализованные и концептуальные проекты жилой и общественной функции, а также студенческие и дипломные работы.

Архитектура Ленинграда/Петербурга

Выставка "Стройка и перестройка", посвященная архитектуре Ленинграда/Санкт-Петербурга 1980 - 1990-х годов, заняла второй этаж "Манежа". Экспозиция расскажет широкой публике о том, как кризис и крушение советской системы сопровождались глубокими изменениями в архитектуре: от поисков новых решений до попыток сохранить наследие, от утопических проектов до разочарований и переосмыслений.

Основу выставки составили графические работы архитекторов - проекты жилых комплексов, культурных зданий, храмов и деловых центров, а также нереализованные архитектурные утопии конца XX века. Например, можно будет увидеть бионический "Дом-дельфин" Бориса Левинзона, торговый комплекс "Штрих-код" архитектурной мастерской "Витрувий и сыновья", эскизы снесенного футуристичного телецентра по проекту Сергея Шмакова, работы Евгения Рапопорта, Никиты Явейна, Жана Вержбицкого, бюро "Земцов, Кондиайн и партнеры" и других петербургских архитекторов.

Архитектурные проекты показаны в диалоге с произведениями представителей ленинградской-петербургской художественной сцены того времени - среди них Михаил Шемякин, Анатолий Белкин, Тимур Новиков, Борис Казаков, Андрей Крисанов, Марина Алексеева и другие.

Ленобласть на "Архитектоне"

На фестивале будет представлена коллективная выставка, посвященная архитектуре шести районов Ленинградской области - Волосовского, Кировского, Тихвинского, Кингисеппского, Волховского и Подпорожского. Проект станет итогом летне-осенней образовательной программы "Область", в рамках которой студенты ведущих вузов Санкт-Петербурга отправились в экспедиции по шести отдаленным районов Ленинградской области, изучая их особенности и формулируя темы исследований.

О фестивале

Фестиваль "Архитектон", проводимый раз в два года, в этом году проходит в 20-й раз. В 2023 году он впервые расположился в ЦВЗ "Манеж" и вышел на уровень общегородского мероприятия. Тогда фестиваль собрал более 300 участников деловой программы и более 13 тыс. посетителей, был признан событием года и получил несколько наград и премий, среди которых премия "Петербург будущего" и премия правительства Санкт-Петербурга 2024.