Суд в США принял решение о депортации россиянина Постового

Если гражданин РФ не покинет Соединенные Штаты самостоятельно в течение 45 дней, его депортируют, сообщил адвокат Постового

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Американский суд, рассматривающий иммиграционные вопросы, постановил, что гражданин России Денис Постовой, которому в 2024 году были предъявлены обвинения в нарушении экспортного контроля и поставках технологий двойного назначения в РФ, должен покинуть США не позднее декабря. Об этом ТАСС сообщил адвокат россиянина Уильям Коффилд.

"Иммиграционный суд постановил, что Денис будет депортирован. У него 45 дней на то, чтобы уехать добровольно. В противном случае он будет депортирован в декабре", - отметил он, уточнив, что речь идет о депортации Постового в Россию.

По словам Коффилда, россиянин по-прежнему находится под стражей Службы иммиграционного и таможенного контроля США. "Если его семья купит ему билет, то сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США заберут билет, доставят его в аэропорт и посадят на самолет", - пояснил он.

Коффилд добавил, что после депортации россиянина его защита подаст ходатайство о прекращении разбирательства по предъявленным ему ранее обвинениям. Адвокат в начале октября сообщил ТАСС, что иммиграционные власти США хотят депортировать Постового.

Обвинения в отношении россиянина

Министерство юстиции США объявило 16 сентября 2024 года, что Постовой был задержан в Сарасоте (штат Флорида). Он обвиняется в нарушениях американского режима экспортного контроля, контрабанде и попытке отмывания денег. По версии властей, россиянин незаконно экспортировал на родину технологии двойного назначения, которые якобы могли использоваться в ходе специальной военной операции на Украине. Впоследствии Постового по решению суда во Флориде доставили в Вашингтон.

Федеральный суд в столичном районе Колумбия, который рассматривает дело россиянина, в сентябре текущего года разрешил перевести его под домашний арест во Флориде до начала разбирательства по существу. Однако еще до освобождения и перевода под домашний арест Постовой был взят под стражу сотрудниками Службы иммиграционного и таможенного контроля США. Они поместили его в центр содержания в Фармвилле (штат Вирджиния). Одной из причин этого, как уточнил адвокат, было то, что у россиянина "нет легального статуса в США".

Как сообщили ТАСС 17 сентября в посольстве РФ в Вашингтоне, диппредставительство следит за ситуацией в связи с задержанием Постового Службой иммиграционного и таможенного контроля США.