В ГД рассказали, как шестидневная рабочая неделя скажется на зарплате

Она не увеличит зарплату, но и не повлияет на ее сокращение в ноябре, сообщила член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Шестидневная рабочая неделя в конце октября - начале ноября не повлияет на размер зарплаты россиян, кроме работников со сдельной оплатой. Об этом ТАСС заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб ("Единая Россия").

Октябрь в 2025 году - один из самых "длинных" месяцев по количеству рабочих дней, их будет 23. Последние числа октября и 1 ноября образуют в этом году шестидневную рабочую неделю перед праздниками по случаю Дня народного единства.

"Шестидневная рабочая неделя и дополнительный рабочий день, к сожалению, никоим образом не повлияют на повышение зарплаты в октябре, но при этом, к счастью, они не повлияют и на сокращение таковой в ноябре", - сказала депутат. Она отметила, что при окладной форме заработной платы рабочие часы в зависимости от длины месяца стоят по-разному, поэтому "заработная плата будет равномерно распределяться по месяцам".

"А вот для тех, кто работает на сдельной, сдельно-повременной оплате, все зависит от количества выпускаемой продукции. Чем больше выпустится продукции в дополнительный рабочий день, тем выше будет заработная плата", - пояснила парламентарий.