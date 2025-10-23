ВОЗ оценила, во сколько обойдется восстановление системы здравоохранения Газы

Глава всемирной организации Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что на это должно уйти не менее $7 млрд

ЖЕНЕВА, 24 октября. /ТАСС/. Затраты на восстановление системы здравоохранения сектора Газа составят не менее $7 млрд. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Общие затраты на восстановление системы здравоохранения Газы составят не менее $7 млрд", - сказал он на брифинге прессы в Женеве. По его словам, ранее организация помогла эвакуировать 41 пациента и 145 сопровождающих лиц в несколько стран. "Однако все еще остается 15 тыс. пациентов, которым требуется лечение за пределами Газы, в том числе 4 тыс. детей", - пояснил глава ВОЗ. Он отметил, что более 700 человек умерли, не дождавшись эвакуации.

Согласно оперативной оценке ООН, ЕС и Всемирного банка, на восстановление Газы потребуется около $70 млрд. По словам представителей ООН, не все территории будут восстановлены.