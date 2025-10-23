Справку о дееспособности при сделках с недвижимостью хотят сделать обязательной

Инициатива направлена на предотвращение мошеннических схем

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект, предусматривающий обязанность участников сделок с недвижимостью предоставлять справку о дееспособности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе депутата.

"Участники любой сделки по купле-продаже недвижимости должны будут в обязательном порядке предоставить документ, подтверждающий их дееспособность. Соответствующие поправки в Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" подготовил зампред комитета по экономической политике Госдумы, депутат от фракции "Справедливая Россия" Михаил Делягин. Проект закона будет внесен в парламент на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Инициатива направлена на предотвращение мошеннических схем на рынке недвижимости.

Как говорится в пояснительной записке, нередко суды возвращают недвижимость продавцам, а добросовестные покупатели лишаются и жилья, и уплаченных за него средств, поскольку продавцы, ссылаясь на свою недееспособность, отказываются возвращать деньги. "В ряде случаев продавцы ждут, когда покупатели сделают ремонт, и отбирают квартиру уже с обновлениями, получая тем самым необоснованное обогащение. Некоторые граждане осуществляют подобные махинации с недвижимостью по несколько раз", - говорится в документе.

В пресс-службе отметили, что продавцы иногда утверждают, что действовали под давлением мошенников, в том числе с Украины, и не осознавали своих действий. Суды зачастую принимают их сторону, из-за чего добросовестные покупатели теряют все сбережения. Делягин отмечает, что такая практика распространяется и создает угрозу вторичному рынку недвижимости в России, поскольку любая сделка может быть оспорена под предлогом неожиданно выявленной недееспособности продавца. При этом предоставление справки из психоневрологического диспансера остается редкостью, поскольку в обществе требование такого документа воспринимается как оскорбительное, добавил автор законопроекта, которого цитирует пресс-служба.