Минпросвещения: новый учебник географии будет связан с курсами других предметов

В нем будут пересечения в том числе с программами истории и обществознания, сообщили в министерстве

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Новый единый учебник по географии, который планируется подготовить к 2028 году, будет связан с другими школьными предметами, формирующими мировоззрение учеников. В частности, пересечения будут с курсами обществознания и истории, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Ранее президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу в интервью ТАСС и другим российским СМИ сообщил, что новый учебник географии должен появиться в России к 2028 году.

"Министерство благодарно Сергею Кужугетовичу Шойгу, который согласился возглавить авторский коллектив по подготовке нового учебника и привлек к исполнению этой задачи Русское географическое общество. Уверены, что во взаимодействии с РГО новый учебник станет по-настоящему интересным, интерактивным, прививающим любовь к родному краю и родной стране. Важно отметить, что при подготовке учебника географии будут учтены межпредметные связи с другими учебниками по мировоззренческим учебным предметам, в частности с историей, обществознанием", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, новый учебник географии будет государственным, исключительные права на него будут полностью принадлежать государству. Содержание учебника будет полностью соответствовать федеральным стандартам и программам.