Языковая инспекция Литвы не смогла оштрафовать русскоговорящего робота

Представитель Государственной языковой инспекции отметил, что закон о языке не регламентирует озвучку

ВИЛЬНЮС, 24 октября. /ТАСС/. Государственная языковая инспекция (ГИЯ) Литвы, сославшись на пробелы в законодательстве, не оштрафовала магазин Norfa после публикации видео с роботом-мойщиком, который говорит по-русски. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на представителя ГИЯ Арунаса Дамбраускаса.

"Это такое упущение в законе. Закон о языке регламентирует публичные надписи, они должны быть на литовском языке <...>. Это озвучка - в законе нет регламента, связанного со звучащим текстом", - заявил Дамбраускас.

Ранее покупатель магазина обратился с видео по поводу робота в ГИЯ, поскольку закон о государственном языке Литвы предусматривает, что в общественных местах вся звучащая информация должна быть на литовском языке. Пресс-секретарь Norfa Дарюс Рилишкис объяснил ситуацию "оплошностью подрядчика" и заявил, что ошибка уже исправлена.