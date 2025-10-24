Минздрав: все дети с диабетом получают приборы для контроля сахара без укола

Системы мониторинга глюкозы позволяют в постоянном режиме определять уровень глюкозы при помощи датчика на плече, данные с которого передаются на смартфон, рассказал замминистра здравоохранения Евгений Камкин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Минздрав обеспечивает системами непрерывного мониторинга глюкозы всех нуждающихся в них детей и беременных с сахарным диабетом, такие приборы позволяют анализировать уровень сахара без болезненных проколов пальца несколько раз в день, как при использовании глюкометра. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин.

"В среднем в год такими системами мы обеспечиваем 56 тыс. детей с сахарным диабетом первого типа, а также 52 тыс. беременных женщин с сахарным диабетом. Эти показатели покрывают 100% нуждающихся, то есть, Минздрав ежегодно обеспечивает всех нуждающихся детей и беременных женщин. Средства на это предусмотрены", - сказал он.

Камкин пояснил, что системы непрерывного мониторинга глюкозы позволяют в постоянном режиме определять уровень глюкозы при помощи датчика на плече, данные с которого передаются на смартфон. При этом исключается необходимость несколько раз в день делать болезненные проколы в пальце, как при использовании обычного глюкометра.

По его словам, дети и беременные получают системы непрерывного мониторинга глюкозы практически сразу после выявления потребности. "Сейчас не бывает ситуаций, что приходится ждать месяц. В регионах достаточно запасов этих приборов, поэтому все обеспечиваются, как только показания выявляются, практически сразу", - пояснил замминистра.