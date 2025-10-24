Минздрав: все данные в новом регистре беременных будут надежно защищены

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов отметил, что это будет информация о течении и исходе беременности и родов, а также о здоровье новорожденных и результатах скринингов

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Информация в новом регистре беременных, который будет внедрен в Единую государственную информационную систему здравоохранения, будет надежно защищена. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе первого заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики сообщила о том, что федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями запустят в РФ с 1 марта 2026 года, в нем, кроме данных о пациентах с сахарным диабетом, злокачественными новообразованиями и расстройствами поведения, будут внесены сведения о всех беременных, а также сведения о состоянии здоровья новорожденных детей.

"Регистр будет функционировать внутри Единой государственной информационной системы здравоохранения, все данные будут надежно защищены", - сказал он.

Кузнецов отметил, что это будет информация о течении беременности и исходе беременности и родов, о здоровье новорожденных и результатах скринингов.