Депутат Гаврилов предложил ввести пенсионные надбавки за каждого ребенка

Председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России отметил, что логичнее "не просто расширять учет стажа, а вводить систему надбавок к пенсии за каждого воспитанного ребенка, достигшего совершеннолетия и официально работающего"

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Нынешняя пенсионная система слабо учитывает роль женщин, посвятивших себя воспитанию детей. Целесообразно было бы ввести систему надбавок к пенсии за каждого воспитанного ребенка, достигшего совершеннолетия и официально работающего, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

"Сегодняшняя пенсионная система устроена так, что многодетные матери, посвятившие жизнь воспитанию детей, нередко оказываются на грани минимального обеспечения. Формально им засчитывается в стаж период ухода за детьми, но только частично. По действующему закону можно получить до шести лет страхового стажа за уход за четырьмя детьми, при этом начисляются пенсионные баллы: 1,8 за первого ребенка, 3,6 за второго и 5,4 за третьего и четвертого. В итоге получается около 24 баллов, тогда как для страховой пенсии нужно не менее 30. Если женщина никогда официально не работала и не платила взносы, она не дотягивает до минимальных требований", - констатировал он.

В таких случаях речь идет уже не о страховой, а о социальной пенсии: она назначается на пять лет позже и составляет сумму, равную прожиточному минимуму пенсионера в регионе, подчеркнул депутат. "Государство по сути приравнивает женщин, которые вырастили нескольких детей, к тем, кто вообще не участвовал в трудовой деятельности. Исключение лишь одно: если у матери есть хотя бы короткие периоды официальной занятости, тогда эти годы "связывают" детские периоды с трудовым стажем и право на страховую пенсию сохраняется. Но у многих таких возможностей не было", - указал Гаврилов.

Депутат напомнил, что в Госдуме обсуждается законопроект, который должен снять лимит в шесть лет и позволить засчитывать уход за каждым ребенком. "Даже если закон примут, он добавит только стаж, а не баллы. А именно от баллов зависит размер будущей пенсии. Поэтому реального роста выплат он не даст: для роста выплат матерям нужно менять саму структуру начислений, а не просто увеличивать количество засчитываемых лет", - отметил парламентарий.

Женщина может вырастить четырех или пятерых детей, каждый из которых в будущем будет платить взносы в тот же пенсионный фонд, но сама она получит минимум, подчеркнул Гаврилов. "Необходимо пересматривать коэффициенты и правила, из-за которых большинство таких матерей получают минимальную пенсию. При этом гораздо логичнее было бы не просто расширять учет стажа, а вводить систему надбавок к пенсии за каждого воспитанного ребенка, достигшего совершеннолетия и официально работающего. Такой подход напрямую связывал бы труд матери по воспитанию с будущими страховыми поступлениями в систему и превращал бы материнство в реально оцениваемый социально значимый вклад", - полагает он.