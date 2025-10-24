"Южный Урал" охватил профориентационной работой свыше 10 тыс. обучаемых

ЧЕЛЯБИНСК, 24 октября. /ТАСС/. Специалисты управления дорог "Южный Урал" совместно с региональным отделением Движения первых провели свыше 50 образовательных и воспитательных мероприятий за последние 1,5 года, охватив профориентационной работой более 10 тыс. школьников и студентов. Эту практику можно масштабировать в любом регионе России, сообщили ТАСС в руководстве управления.

"Наш опыт профориентационной работы - готовая модель для масштабирования на все регионы России, мы готовы делиться наработками. В Челябинской области мы решили проблему профессиональной ориентации для более чем 10 тыс. студентов и школьников совместно с региональным отделением Движения первых. Провели за 1,5 года свыше 50 воспитательных, образовательных мероприятий, форумов", - сказали в управлении.

Там пояснили, что все проведенные мероприятия посвящались не только профориентации, но и популяризации инженерных профессий, пропаганде безопасности дорожного движения, продвижению традиционных ценностных ориентиров и помощи в выборе жизненного пути. Среди них - фестиваль "Уральские дни", парад дорожной техники на главной площади Челябинска с участием 20 заводов, фестиваль профессий "Первые в деле", экскурсии на производство, знакомство с работой отрасли и т. д.

Управление дорог "Южный Урал" управляет федеральными автомобильными дорогами в Челябинской и Курганской областях. Является частью Федерального дорожного агентства (Росавтодор) и отвечает за дороги федерального значения.