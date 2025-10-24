"Сумма элементов": большинство россиян мечтают об офисе с панорамными окнами

Такое рабочее место стало бы источником вдохновения для 74% опрошенных

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Более 70% опрошенных россиян мечтают работать в офисе с панорамными окнами, для них такой вид стал бы "источником вдохновения", говорится в исследовании девелопера "Сумма элементов", с которым ознакомился ТАСС. Остальных респондентов привлекают коворкинги под открытым небом и лобби.

Аналитики девелопера провели исследование и выяснили, какие параметры бизнес-центров привлекают россиян и мотивируют их к работе. "Для большинства (74%) россиян источником вдохновения стало бы рабочее место с панорамным видом. Коворкинг под открытым небом привлекает 23% респондентов, а лобби как пространство для вдохновения выбрали 3% опрошенных", - говорится в материалах исследования.

Там также отмечается, что мотивацию четверти опрошенных сотрудников повышает комфортное и стильное офисное пространство. Еще 20% отмечают, что благоприятная рабочая среда способствует росту результативности, а 15% уверены, что современный и стильный офис положительно влияет на имидж компании. По мнению большинства респондентов (41%), комфортная и эстетичная рабочая среда сказывается как на результативности и мотивации сотрудников, так и на репутации работодателя.

Кроме того, согласно результатам исследования, больше всего сотрудников бизнес-центров вдохновляют природные зоны отдыха (28%), живописные виды на город (18%) и стильные интерьеры (13%). Эффектная архитектура играет роль для 6% опрошенных. При этом свыше трети респондентов (35%) считают, что все перечисленные элементы в совокупности создают "идеальную атмосферу для продуктивной работы".

Чего не хватает сотрудникам в бизнес-центрах

Исследование показало, что 70% респондентов считают оснащение бизнес-центра фактором, напрямую влияющим на желание в нем работать. Только 12% опрошенных указали, что это практически не оказывает на них влияния, а еще 18% - что это влияет на них "в определенной мере".

Аналитики уточняют, что больше всего в бизнес-центрах сотрудникам не хватает мест для отдыха и прогулок. Это отметили 37% опрошенных. Еще 30% хотели бы иметь больше свободного пространства в офисах. Кафе и минимаркеты были бы кстати для 20% респондентов, а 13% указали на необходимость наличия более комфортных переговорных комнат.

"Ключевым фактором привлекательности офиса и его способности повышать эффективность сотрудников становится комплексный подход к организации пространства и инфраструктуры. Бизнес-центр должен не просто предоставлять рабочие места, но и предлагать комфортную среду для работы, отдыха и развития", - заключили в исследовании.