Hh.ru: зарплаты водителей за два года выросли на 68%

Зарплатные предложения в вакансиях водителей варьируются от 50 тыс. до 900 тыс. рублей, говорится в исследовании платформы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Водители входят в топ-5 самых востребованных специалистов в России, с начала 2025 года по всей стране для них было открыто более 312 тыс. вакансий. За последние два года зарплаты для таких специалистов выросли на 68%, об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru (есть в распоряжении ТАСС).

В России 26 октября отмечают День автомобилиста.

"По итогам 9 месяцев 2025 года медиана предлагаемой зарплаты водителя в России составила 139,1 тыс. рублей. За год она выросла на 12%, а за два года - сразу на 68%. При этом зарплатные предложения в вакансиях водителей сегодня варьируются от 50 тыс. до 900 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водители сейчас входят в топ-5 самых востребованных специалистов в России. За девять месяцев по всей стране для них было открыто свыше 312,2 тыс. вакансий. Больше всего водителей искали в Московской области, где для них было открыто 25,8 тыс. предложений (8% от общего спроса). В топ-5 регионов также входят Москва - 25 тыс. вакансий (8%), Санкт-Петербург - 12 тыс. (4%), Краснодарский край - 11,3 тыс. (3%), Свердловская область - 10,5 тыс. (3%).

Чаще всего водители требуются в компаниях из отрасли перевозок (26% вакансий), строительной или добывающей отрасли (по 8% вакансий), розницы (6%), а также в компаниях, занимающихся продуктами питания (4%).

Требования к водителям

Аналитики отмечают, что современные требования работодателей часто выходят далеко за рамки непосредственно водительских обязанностей. Это связано с общей тенденцией автоматизации процессов управления транспортом и логистикой в крупных организациях. Сегодня недостаточно просто обладать хорошими навыками вождения. Многие современные транспортные средства оснащены системами навигации, телематики, автопилотирования и управления грузопотоком, что требует новых компетенций от водителей.

Кроме того, многие компании используют специализированные программы для учета грузоперевозок, отслеживания движения товаров и отчетности. Поэтому в вакансиях можно встретить от работодателей требования по навыкам работы со складским документооборотом, базами данных, 1С или другими системами. В вакансиях водителей-инкассаторов некоторые работодатели уже указывают в ожиданиях готовность активно использовать ИИ в работе и готовы этому обучить.

"Современный водитель становится специалистом широкого профиля, способным быстро адаптироваться к новым условиям труда, оперативно решать возникающие задачи с использованием современных технологий и даже за счет искусственного интеллекта", - отметила руководитель направления "Карьера и навыки" hh.ru Марина Дорохова.