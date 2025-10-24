С 2022 года у Северодонецка извлекли останки 405 погибших от ударов ВСУ

Тела 250 человек специалисты межведомственной рабочей группы извлекли из стихийного захоронения в поселке Лесная Дача, рассказал руководитель МРГ Даниил Стяжкин

ЛУГАНСК, 24 октября. /ТАСС/. Члены межведомственной рабочей группы (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти, работая на местах стихийных захоронений у Северодонецка Луганской Народной Республики, с 2022 года извлекли останки 405 мирных жителей, погибших в результате агрессии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил руководитель МРГ Даниил Стяжкин.

"С 2022 года по настоящее время с территории города Северодонецк и его агломерации, то есть ближайших поселков, силами межведомственной рабочей группы по розыску жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти, обнаружено и извлечено 405 останков мирных жителей, погибших от рук вооруженных формирований Украины", - сказал он.

Стяжкин уточнил, что тела 250 человек специалисты МРГ извлекли только лишь из одного стихийного захоронения - в поселке Лесная Дача, относящемся к Северодонецку.

Ранее ответственный за взаимодействие со средствами массовой информации МРГ Сергей Белов сообщал ТАСС, что члены МРГ начали работы по извлечению у Северодонецка - в поселке Лесная Дача - останков мирных жителей, погибших в результате ударов Вооруженных сил Украины в 2022 году. По его словам, в обнаруженном захоронении могут находиться порядка 500 тел.

Межведомственная рабочая группа по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти была создана указом главы ЛНР в 2021 году.