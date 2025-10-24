Юнармейцы ДНР начали проводить экскурсии на Саур-Могилу

До конца года запланировали 11 поездок, сообщил начальник штаба регионального отделения "Юнармии" Виктор Пудак

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 24 октября. /ТАСС/. Юнармейцы ДНР выступили в качестве экскурсоводов в турах к мемориалу "Саур-Могила", сообщил ТАСС начальник штаба регионального отделения "Юнармии" Виктор Пудак.

"Это проведение [экскурсий по проекту] "Дорогами воинской славы", где юнармейцы выступают в качестве экскурсоводов при поездках на мемориальный комплекс "Саур-Могила" и к памятнику летчице Лидии Литвяк. Экскурсии начались в октябре, часть уже прошла, еще запланировано до конца года 11 поездок", - сказал Пудак.

Он добавил, что для организации поездок используют брендированные автобусы "Юнармии". Экскурсантами выступают юнармейцы, также туры пройдут для детей военнослужащих и семей погибших бойцов, ребят из групп риска.

"Мы сейчас отрабатываем данные мероприятия совместно с фондом "Защитники Отечества", где к этим мероприятиям будут привлечены дети военнослужащих, семьи погибших военнослужащих. Также совместно с МВД по ДНР будут подобраны ребята из категории группы риска, которые также примут участие в данных поездках", - заключил собеседник агентства.