Эксперт Федорук рассказал, кого может коснуться ограничение платных мест в вузах

В этот список, в частности, могут войти экзотические специальности, которые возникали на пике моды на определенные направления, такие как дизайн, считает ректор Новосибирского госуниверситета

НОВОСИБИРСК, 24 октября. /ТАСС/. Количество платных мест по творческим специальностям, таким как дизайн, которые возникали в вузах на пике популярности, может уменьшиться с вступлением закона о регулировании Минобрнауки платного обучения. Таким мнением поделился с ТАСС ректор Новосибирского госуниверситета (НГУ), академик РАН Михаил Федорук.

Ранее президент РФ поручил повысить качество платного приема в российские вузы. Новые правила, по словам главы государства, должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда. Весной был принят закон, согласно которому, теперь правительство России определяет предельное количество платных мест в вузах. Цифры планируется установить до конца года, сообщали в Минобрнауки России.

"На мой взгляд, в этот перечень могут войти экзотические специальности, которые возникали в вузах на пике популярности и моды на определенные направления. Например, творческие специальности, дизайн и так далее. Классические научные направления - физику, математику, химию, биологию - такие ограничения вряд ли затронут. Тем более что мы по-прежнему ощущаем дефицит выпускников по данным специальностям как в научной, так и высокотехнологичной сфере", - сказал собеседник агентства.

По мнению Федорука, также эти ограничения могут затронуть технические специализированные вузы, в которых открыты не характерные для них направления, такие как юриспруденция, экономика, бизнес и гуманитарные науки.

"НГУ - это классический университет, поэтому нас данные меры затронут в меньшей степени. Сейчас мы наблюдаем рост популярности естественно-научных и инженерных направлений, поэтому государство заинтересовано в увеличении числа выпускников по данным специальностям", - пояснил он.

Ректор НГУ также выразил уверенность, что социально-гуманитарные направления вряд ли сильно пострадают от новых ограничений.