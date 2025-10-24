Россиянам напомнили о праве отключить мобильный в нерабочее время

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Работники при нормированном графике вправе уйти со связи в нерабочее время, даже если находятся на удаленке. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"В Трудовом кодексе все четко и ясно прописано: время работы, время нахождения на связи. Даже если вы удаленно работаете, то у вас есть право на офлайн. Закончился ваш рабочий день, рабочее время, вы телефон отключили, и работодатель может вам не дозвониться, это гарантировано вам в соответствии с Трудовым кодексом", - сказал депутат.

Однако, как отметил Нилов, уже "сложились неписанные правила" и "устоявшиеся привычки взаимоотношения работника и работодателя", когда начальник может звонить в любое время по телефону и давать задания, а работник соглашается, так как это является инструментом карьерного роста или получения премий.

Глава комитета ГД подчеркнул, что сверхурочная работа должна оплачиваться. Кроме того, работодатель может привлекать сотрудника к работе во внеурочное время, если у того в трудовом договоре оформлен ненормированный рабочий день, но за это полагаются дополнительные дни к отпуску или компенсация. При этом, как считает Нилов, нужно зафиксировать имеющиеся ограничения на переработку в режиме ненормированного рабочего дня.