Протоиерей Тигрий: РПЦ планирует печатать в Африке духовную литературу

Богослужебные тексты будут переводить специально для верующих из африканских стран

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Русская православная церковь планирует печатать переведенные для африканских верующих богослужебные тексты и духовную литературу в африканских типографиях из-за логистических трудностей. Об этом ТАСС рассказал руководитель Духовно-просветительского центра во имя апостола и евангелиста Марка (находится в структуре Патриаршего экзархата Африки) протоиерей Тигрий Хачатрян.

"Сегодня мы переориентируемся на то, чтобы самостоятельно готовить (переводы духовных и богословских текстов - прим. ТАСС), а они (африканские священники экзархата - прим. ТАСС) будут их у себя печатать, поскольку вопрос логистики, вопрос транспортировки груза очень сложный. Возможности транспортной доставки с помощью обычных авиаперелетов ограничены, поэтому сейчас мы склоняемся к тому, чтобы ориентироваться на издание на местах. Будем оплачивать эти издания у них, чтобы они их печатали в своих типографиях", - сказал он.

Священник рассказал, что большое количество переведенных текстов на английском, французском и местных языках было напечатано для африканских благочинных, посетивших Россию в августе. "Если взять последние события, то уже то, что мы сделали к историческому приезду благочинных патриаршего экзархата Африки из 26 стран в августе 2025 года впечатляет. Мы напечатали для них, и это не фигура речи, 2 кубометра литературы", - подчеркнул он.

По его словам, среди подготовленных текстов - Евангелие с комментариями святых отцов на французском, английском и на местных языках, молитвословы, служебники, а также созданные силами сотрудников духовно-просветительского центра и переведенные ими на французский, английский и суахили пособие для катехизации и руководства к духовной жизни и исповеди.

Отец Тигрий заметил, что в перспективе центр ждет "полномасштабная работа по переводу богослужебной литературы", причиной которой являются слабые греческие переводы богослужебных текстов (ранее православные верующие Африки окормлялись клириками греческого Александрийского патриархата - прим. ТАСС).