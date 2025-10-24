МРГ: в захоронениях у Северодонецка ЛНР нашли много останков солдат ВСУ

Их передали в Минобороны РФ, сообщил руководитель межведомственной рабочей группы Даниил Стяжкин

ЛУГАНСК, 24 октября. /ТАСС/. Члены межведомственной рабочей группы (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти, работая на стихийных захоронениях в Северодонецке Луганской Народной Республики и его окресностях, обнаружили "большое количество" останков солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых Киев не эвакуировал, отступая в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил руководитель МРГ Даниил Стяжкин.

"На территории города Северодонецк и в его окрестностях силами группы было обнаружено большое количество останков тел военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые противник, отступая, с собой, не забирал. Все эти останки были переданы в Министерство обороны Российской Федерации", - сказал он.

Межведомственная рабочая группа по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти была создана указом главы ЛНР в 2021 году.

С начала марта 2022 года подразделения Народной милиции ЛНР вели наступление по направлению на города Северодонецк и Лисичанск, 29 мая при огневой поддержке Вооруженных сил РФ был занят плацдарм в Северодонецке, а 25 июня под полный контроль перешла промзона северодонецкого химического комбината "Азот".