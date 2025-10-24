Ликсутов: аварийность на дорогах Москвы за 15 лет сократилась почти на треть

Погибших и раненых стало меньше на 66% и 33%, сообщил заммэра столицы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Число дорожно-транспортных происшествий в Москве за 15 лет сократилось на 30%, а погибших и раненых стало меньше на 66% и 33% соответственно. Об этом в пятницу сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Количество ДТП в Москве за девять месяцев 2025 года сократилось на 30% по сравнению с тем же периодом 2010 года. Число погибших в авариях снизилось на 66%. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы движение в городе становилось безопаснее", - сказал он.

По словам Ликсутова, в 2010 году с января по сентябрь случилось 8,7 тыс. ДТП, а в 2025 году за тот же период - 6,1 тыс. Число погибших при этом снизилось на 66% - в 2010 году за девять месяцев погибли 556 человек, а в 2025 - 191. Число раненых также снизилось на 33% - в 2010 году за девять месяцев были ранены 10,1 тыс. человек, в этом - 6,8 тыс.

Ликсутов отметил, что Москва занимает первое место в рейтинге регионов России по безопасности дорожного движения. Сохранять лидирующие позиции в рейтинге безопасности позволяет комплекс мер столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД): установка "умных" камер, которые фиксируют разные типы инцидентов, современных комплексов фотовидеофиксации, а также круглосуточная работа Ситуационного центра, дорожных мото- и велопатрулей, которые оказывают помощь водителям.

Сегодня в Москве работают 3,8 тыс. комплексов фотовидеофиксации, которые умеют распознавать 65 видов нарушений. Они размещены в местах аварийности и там, где водители чаще всего не соблюдают ПДД: превышают скорость, игнорируют требования дорожной разметки и знаков, не пристегиваются за рулем. ЦОДД на постоянной основе совершенствует движение на дорогах города. Так, в 2024 году в Москве появилось более 400 новых пешеходных переходов, 328 островков безопасности, 36 "вафельных" перекрестков; по 321 адресу были установлены новые светофоры или модернизированы уже существующие.