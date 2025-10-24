Колесо обозрения на ВДНХ окрасится в синий в честь юбилея "Волонтеров Победы"

Инсталляцию покажут вечером 28 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Колесо обозрения "Солнце Москвы" вечером 28 октября окрасится в синий цвет в честь юбилея Всероссийского движения "Волонтеры Победы". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аттракциона.

"28 октября в 19:30 самое высокое колесо обозрения Европы окрасится в синий цвет. Подсветка станет ярким символом благодарности и уважения к добровольцам, сохраняющим память о героическом прошлом нашей страны. "Волонтеры Победы" - это тысячи неравнодушных людей, которые ежедневно вносят свой вклад в сохранение исторической памяти и поддержку ветеранов", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что синий цвет подсветки символизирует верность, преданность делу и небо, под которым живут благодарные потомки победителей. Инсталляция продлится до 22:00.

Как сообщается на сайте движения, в 2015 году по всей стране был создан Всероссийский волонтерский корпус 70 летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, который объединил 136 тыс. неравнодушных людей. По результатам его работы президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поддержана инициатива создания Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".