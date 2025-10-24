ТАСС: украинский националист участвовал в "антимайдане" за 500 гривен

Он пошел на это, несмотря на то, что придерживался идей о европейской интеграции

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Пленный военнослужащий 253-го батальона "Арей" 129-й отдельной бригады теробороны ВСУ Василий Иваницкий рассказал, что участвовал в "антимайдане" на Украине в 2014 году за 500 гривен в сутки, хотя сам придерживался идей о европейской интеграции. Об этом он сообщил в видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Я был дома, когда мне позвонил сосед и сказал, что его знакомому позвонили и предложили поехать на "антимайдан", что платят суточные 500 гривен, и если есть желание, то можно поехать. После этого я позвонил своему знакомому, рассказал, что происходит. Поскольку у меня на тот момент не было работы, делать было нечего, он согласился, и мы поехали", - рассказал пленный.

По его словам, он поддерживал курс "на европейскую интеграцию", но не жалеет, что принимал участие в демонстрациях за противоположную сторону, и "поехал бы посмотреть бесплатно".

Пленный признался, что в 2015 году хотел вступить в ВСУ, чтобы "воевать на Донбассе против России". Однако в украинскую армию его не взяли, поэтому он продолжал работать и в 2019 году поехал в Польшу. После начала спецоперации Иваницкий ходил в военкомат, однако и в этот раз его не приняли из-за судимости.

В дальнейшем он начал игнорировать повестки, но все-таки однажды по пути на работу повстречал сотрудников ТЦК, которые его мобилизовали.

Иваницкий также считает лидера Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) Степана Бандеру национальным героем, "потому что он первый провозгласил независимость Украины". При этом сам украинский пленный признается, что его дед воевал во время Великой Отечественной войны за Советский Союз, но он "хочет отделиться от этого, потому что его мнение не совпадает".