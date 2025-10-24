Талисманом Пинежского заповедника станет северный кожанок

АРХАНГЕЛЬСК, 24 октября. /ТАСС/. Талисманом или маскотом Пинежского заповедника - единственного в Архангельской области - станет северный кожанок, это летучая мышь, которая обитает на территории, рассказал ТАСС директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов, заповедник находится под управлением нацпарка.

"Как принято в заповедной системе, что всегда выделяется "флаговое" животное, которое обитает на территории. Поэтому негласным символом или маскотом заповедника будет северный кожанок - это летучая мышь. И он будет в той или иной форме у нас обыгрываться, например, в оформлении визит-центра", - сказал Кирилов.

Северный кожанок - это небольшая летучая мышь с длиной тела 5-7 см и размахом крыльев 24-28 см, у зверька густой буроватый мех с золотистыми кончиками. Северный кожанок достаточно широко распространен в северной части Евразии, но при этом встречается довольно редко. Кожанки обитают в лесной зоне, днем они спят в дуплах деревьев, в трещинах скал или в пещерах, которых много в Пинежском заповеднике, могут зимовать в пещерах.

"Эта летучая мышь в регионе находится в не угрожаемом статусе, не в Красной книге, то есть все с ней хорошо, но на нашей территории никто никогда ее по-серьезному не исследовал, - отметил собеседник агентства. - А в качестве талисмана заповедника с ней будет большое поле для творчества. Летучие мыши всегда интересны, ассоциаций множество, от старославянских мифов до того, что она живет в пещерах, а пещеры - это особенность Пинежья".

Государственный природный заповедник "Пинежский" - единственный природный заповедник в Архангельской области, образован в 1974 году. Заповедник создан с целью изучения и сохранения в естественном состоянии типичных северо-таежных и уникальных карстовых ландшафтов Беломорско-Кулойского плато. Заповедник известен своими карстовыми формами рельефа. В заповеднике и его охранной зоне расположено около 90 пещер, их общая протяженность превышает 45 км. С 2025 года заповедник "Пинежский" перешел под управление национального парка "Русская Арктика".