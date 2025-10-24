В завалах домов у Северодонецка обнаружили останки погибшей в 2022 году женщины

Проводятся все необходимые экспертизы, сообщил руководитель межведомственной рабочей группы Даниил Стяжкин

ЛУГАНСК, 24 октября. /ТАСС/. Члены межведомственной рабочей группы (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти в завалах жилых домов у Северодонецка Луганской Народной Республики обнаружили останки женщины, погибшей при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилой застройке в мае 2022 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель МРГ Даниил Стяжкин.

Ответственный за взаимодействие со средствами массовой информации МРГ Сергей Белов ранее сообщал ТАСС, что останки по меньшей мере четырех мирных жителей - жертв украинской агрессии - могут оставаться под завалами и на пепелищах домов в относящемся к Северодонецку поселку Вороново.

"Касательно тел погибших мирных жителей в поселке Вороново: по нашей информации, в 20-х числах мая 2022 года противник нанес удар по жилому массиву поселка Вороново и в одну из ночей было уничтожено несколько жилых домостроений, вследствие чего буквально пропали без вести пять жителей данного населенного пункта. Останки одной женщины мы нашли в виде обгоревших костей. На данный момент проводятся все необходимые экспертизы, инициированные Следственным комитетом [РФ]. Останки оставшихся четырех людей мы продолжаем искать. Там требуется разбор завалов", - сказал он.

Стяжкин отметил, что в 2026 году члены МРГ продолжат работу по извлечению останков погибших мирных жителей. По его словам, большую работу также предстоит провести в Попасной и ближайших к ней населенных пунктах, где в ходе боев в 2022 году жилые дома "буквально были снесены и превращены в руины".

Межведомственная рабочая группа по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти была создана указом главы ЛНР в 2021 году.

С начала марта 2022 года подразделения Народной милиции ЛНР вели наступление по направлению на города Северодонецк и Лисичанск, 29 мая при огневой поддержке Вооруженных сил РФ был занят плацдарм в Северодонецке, а 25 июня под полный контроль перешла промзона северодонецкого химического комбината "Азот". Попаснянский район значительно пострадал во время боев за его освобождение в 2022 году. Как ранее сообщал врио главы ЛНР Пасечник, в городе Попасная повреждено около 96% зданий и сооружений.