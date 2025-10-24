В СЗФО придут снег, дождь и гололедица

Наиболее сложные погодные условия прогнозируют в северных и восточных регионах округа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Несколько регионов Северо-Западного федерального округа ожидают в пятницу сложные погодные условия с осадками и понижением температуры. В некоторых областях будет наблюдаться гололедица, сообщили ТАСС в метеослужбах регионов.

Наиболее сложные погодные условия складываются в северных и восточных регионах округа. В Республике Коми прогнозируются смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега с ночными туманами при суточной температуре от минус 2 до плюс 5 градусов. "Осенняя пасмурная погода. Наша территория находится на теплой стороне антициклона, наблюдается повышенная влажность, очень велика вероятность туманов, пока сохраняется повышенный температурный фон", - сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак. Ненецкий автономный округ ожидают осадки в виде снега и дождя с усилением ветра до 15-17 м/с на побережье, что создает дополнительные сложности. Температура ночью минус 2 - плюс 3 градуса, днем от ноля до плюс 5 градусов.

Мурманская область и Карелия столкнутся с умеренными осадками и гололедицей при схожих температурных показателях - от ноля до плюс 8 градусов. В Мурманской области сохранится облачная погода с прояснениями и небольшим дождем. В Карелии ночные и утренние часы будут сопровождаться гололедицей на дорогах, что особенно опасно в период смены сезонов.

В Вологодской области после периода ночных заморозков до минус 6 градусов в ночь на пятницу повсеместно ожидается до плюс 2 - 4 градусов, днем - от 4 до 7 градусов тепла, возможны небольшие дожди. В Архангельской области будет облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью и утром местами туман. Ветер южного направления 2-7 м/с. Температура ночью минус 2 - плюс 3 градуса, днем ожидается от 1 до 6 градусов тепла.

Наиболее благоприятные условия сохраняются в западной части округа: в Псковской и Новгородской областях ожидаются небольшие дожди с температурой до плюс 13 - 14 градусов днем и умеренным южным ветром. Калининградская область остается самым теплым регионом с температурой плюс 9 - 14 градусов и облачной дождливой погодой без опасных метеоявлений.