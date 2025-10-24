В Саратовской области в 2026 году в лагерях примут дополнительно 600 детей

Это станет возможным благодаря ремонту действующих корпусов учреждений летнего отдыха и возведению новых, сообщила первый замминистра образования региона Елена Нерозя

САРАТОВ, 24 октября. /ТАСС/. Дополнительно 600 детей планируется принять в оздоровительных лагерях Саратовской области в 2026 году. Это станет возможным благодаря ремонту действующих корпусов учреждений летнего отдыха и возведению новых, сообщила ТАСС первый заместитель министра образования региона Елена Нерозя.

"Благодаря ремонту действующих корпусов учреждений летнего отдыха и возведению новых корпусов в 2026 году планируется принять дополнительно 600 детей, в 2027 году - 150", - сообщила Нерозя в ответе на запрос ТАСС.

По ее словам, в 2025 году в лагерях всех типов отдохнули более 53,4 тыс. детей. Этим летом на территории Саратовской области работали 659 организаций детского отдыха, в том числе 49 лагерей с круглосуточным пребыванием, 606 лагерей с дневным пребыванием и четыре палаточных лагеря.

Во время прямой линии губернатор Роман Бусаргин отметил, что в регионе планируется развивать материально-техническую базу детских лагерей. В следующем году намерены начать строительство двух новых корпусов в двух оздоровительных лагерях, а в лагере в Базарно-Карабулакском районе - комплексный капитальный ремонт.