Югра планирует привлечь стройотряды к возведению всероссийского центра добровольчества

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 октября. /ТАСС/. Участников Российских студенческих отрядов (РСО) планируют задействовать в 2026 году при строительстве двух масштабных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе - всероссийского центра добровольчества "Добрино" и круглогодичного учебного центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Об этом сообщили ТАСС в Департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

Ранее представители студенческих строительных отрядов были впервые задействованы в строительстве мостового перехода, в церемонии открытия которого 15 октября 2025 года принял участие президент РФ Владимир Путин. Летом 2025 года на объекте была организована всероссийская студенческая стройка "Звезда Оби". Проект объединил порядка 400 участников студенческих отрядов из Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Чувашия, Новосибирской, Омской, Самарской, Тверской, Рязанской, Тюменской, Свердловской областей, Забайкальского и Красноярского краев, Санкт-Петербурга.

"Планируем в 2026 году выйти на строительно-монтажные работы кампуса Академии развития гражданского общества "Добрино" и учебно-методического военно-патриотического центра "Авангард", которые будут располагаться в пригороде Ханты-Мансийска. На всех объектах есть потребность в сотрудниках, которую могут закрыть РСО", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в Югре планируется среди участников РСО проводить ежегодный конкурс на лучший отряд. "Уже сегодня лидеры движения участвуют в премии для талантливой молодежи, образовательных проектах и грантовых конкурсах", - добавил собеседник агентства.

Ранее власти Югры сообщали, что возведение круглогодичного учебного центра "Авангард" планируется завершить в Ханты-Мансийском районе в 2027 году, он будет рассчитан на 240 курсантов. Здесь разместятся учебно-досуговый центр, пневматический тир, строевой плац, полоса препятствий и спортивные площадки. Такие центры создают во всех регионах страны на основании поручения Путина. Центр "Добрино" для лидеров некоммерческих организаций и волонтеров также планируется возвести в 2027 году в Ханты-Мансийском районе. Он позволит системно вести подготовку и сопровождение всех, вовлеченных в проекты по добровольчеству.

О Российских студенческих отрядах

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.