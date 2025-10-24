Нижегородская область и Индия хотят создать центры подготовки IT-специалистов

Центры планируют разместить в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 октября. /ТАСС/. Власти Нижегородской области и индийского штата Телангана планируют создание совместных центров подготовки IT-специалистов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин.

"Конечно, опыт Теланганы и в целом Индии для нас очень полезен. Соответственно, мы договорились о возможности создания таких совместных центров подготовки специалистов", - сказал собеседник агентства.

Старостин добавил, что сейчас в Нижегородской области уделяется большое внимание развитию экспертного IT-сообщества. "И количество специалистов, которые задействованы в этой сфере, растет постоянно. Сейчас примерно 38,5 тыс. человек задействованы в IT, в регионе у нас 2 тыс. IT-компаний", - уточнил он.

Зампредседателя правительства отметил, что делегация региона посещала штат Телангана в марте, затем встреча с индийской стороной прошла в Москве. "У нас очень интересная динамика диалога складывается с Индией в целом и со штатом Телангана в частности. <…> Когда с ответным визитом делегация этого штата приезжала в Россию, мы говорили в первую очередь о потенциальном обмене резидентами, если речь о технопарках", - пояснил Старостин.

Собеседник агентства рассказал, что также обсуждалось сотрудничество с нижегородским университетом "Неймарк". "Мы достигли договоренности о том, что все наши предыдущие планы, которые мы еще в Индии озвучили, будут реализовываться более активно. В первую очередь это, конечно, касается IT-сферы", - добавил он.