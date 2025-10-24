Француз Сехили вылетел из России в Таиланд

Оттуда он полетит домой во Францию, уточнила адвокат Алла Кушнир

ВЛАДИВОСТОК, 24 октября. /ТАСС/. Француз Софиан Сехили, признанный виновным в незаконном пересечении границы РФ, покинул утром 24 октября Россию и отправился в Таиланд, откуда полетит домой во Францию. Об этом ТАСС сообщила адвокат Алла Кушнир.

"Он улетел в Таиланд <...> Сейчас Софиан в самолете, прилетит в Таиланд ориентировочно через четыре часа", - рассказала собеседница агентства.

Пограничный районный суд 23 октября признал Сехили виновным в незаконном пересечении государственной границы РФ, назначил ему штраф на сумму 50 тыс. рублей и освободил из-под стражи в зале суда.

О задержании велосипедиста на китайско-российской границе сообщила 5 сентября французская газета Le Monde со ссылкой на его публикации в социальных сетях. Издание отмечало, что он дважды пытался въехать в РФ через контрольные пункты, расположенные в 200 км друг от друга. По информации Le Monde, Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, он следовал из Лиссабона во Владивосток.

Он был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Позднее Уссурийский районный суд Приморского края арестовал Сехили на срок до 4 октября 2025 года. 30 сентября арестованного велопутешественника посетил почетный консул Франции. В тот же день Уссурийский районный суд продлил арест до 3 ноября. 9 октября суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты французского велосипедиста, мера пресечения не была изменена.