В Москве подсчитали число пассажиров в метро с открытием Троицкой линии

По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, пассажиропоток всей Троицкой линии вырос более чем на 40%

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. новых пассажиров стали пользоваться метрополитеном после открытия в сентябре новых станций Троицкой линии. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"С открытием четырех новых станций Троицкой линии в метро пришли новые пассажиры. Что мы узнали: более 1,7 тыс. человек на станциях "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая" и "Вавиловская" - те, кто раньше не пользовался метрополитеном", - сказал Ликсутов.

По его словам, пассажиропоток всей Троицкой линии вырос более чем на 40% - в рабочий день здесь совершается до 85 тыс. поездок. Кроме того, на 6% стало свободнее на вход на станциях южных участков Калужско-Рижской и Сокольнической линий.

В сентябре 2024 года для пассажиров открылся первый участок Троицкой линии длиной 8,3 км со станциями "Новаторская", "Тютчевская", "Генерала Тюленева", "Университет дружбы народов". По состоянию на 13 сентября 2025 года Троицкая линия насчитывает 11 станций и 24,7 км путей. Протяженность открытого 13 сентября 2025 года третьего участка первой очереди от "Новаторской" до станции "ЗИЛ" (с промежуточными станциями "Вавиловская", "Академическая" и "Крымская") составляет 9,7 км. Следующую очередь линии - от "Новомосковской" до станции "Троицк" (промежуточные станции "Сосенки", "Летово", "Десна", "Кедровая" и "Ватутинки") - планируется открыть до конца 2029 года.

Завершение строительства линии ожидается до конца 2032 года - согласно уточненным планам, после "Троицка" она будет продлена еще на четыре станции - до кинопарка Москино в Краснопахорском районе столицы.